O Polo Cederj Teresópolis funciona na Av. Lúcio Meira, 233, Várzea - Divulgação

Publicado 26/11/2024 13:26

Foram prorrogadas até o próximo dia 4 de dezembro as inscrições para o Vestibular CEDERJ 2025.1 ( www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2025-1/ ) . O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o próximo dia 5 de dezembro. Em Teresópolis, o Vestibular oferece vagas nos cursos de Turismo (30), pela UNIRIO; Geografia (30) e Pedagogia (30), pela UERJ, na modalidade de educação semipresencial. Os cursos terão início no primeiro semestre letivo de 2025.

O período para confirmação e validação da inscrição com impressão do comprovante será de 30/12/2024 a 04/01/2025. A prova está marcada para o dia 5 de janeiro de 2025 e o resultado final será divulgado no dia 20 de janeiro.

Os aprovados deverão fazer a matrícula e inscrição em disciplina (registro obrigatório da presença diretamente no aplicativo) nos dias 21 e 22/01/2025 (até as 22h). Os estudantes também devem estar atentos aos prazos para matrícula das 1ª, 2ª e 3ª reclassificações.

Polo Cederj em Teresópolis

A instalação do Polo Cederj Teresópolis no município é fruto da política de estímulo ao Ensino Superior desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O Polo é vinculado à Fundação Cecierj/Secretaria de Estado de Ciência, TecnologiaeInovação.