Entrega dos presentes comprados com os recursos do Treinão 2023 para as crianças do Projeto Correndo por Terê (Parque Ermitage)Divulgação

Publicado 29/11/2024 08:00

Bike Noel. O grupo de corrida feminino Amigas que a Corrida me Deu promove o já tradicional treino solidário de Natal, no próximo dia 15 de dezembro. O objetivo do evento é arrecadar recursos para a compra de brinquedos para doação às crianças atendidas pelos projetos Correndo Por Terê A largada acontece às 8h na Arabotânica, no bairro de Quebra Frascos. O percurso será de 5k e o participante podem correr ou caminhar. Para participar, é preciso fazer inscrição e contribuir com R$ 50,00. Os inscritos ganharão uma medalha de participação no evento e ajudarão a fazer o Natal de muitas crianças mais feliz. Serviço: Treino Solidário de Natal das Amigas que a Corrida me Deu Data: 15/12/2024 Horário: 8h Largada: Arabotânica - Estr. Francisco Smolka, 601 - Quebra Frascos Informações: (21) 99221-2363 ou pelo Instagram @amigasqueacorridamedeuoficial.

