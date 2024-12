Alex Castellar com o Comandante da PMRJ, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira - Divulgação

Publicado 03/12/2024 14:07

Alex Castellar (PL), ex-candidato a prefeito de Teresópolis nas últimas eleições e atual assessor especial do Governo do Estado do RJ, foi contemplado com a Medalha Mérito Avante Bombeiro pelo Governador Cláudio Castro e o Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Cel. BM Tarciso Antônio de Salles Júnior. A entrega da comenda, maior honraria concedida pelo CBMRJ, aconteceu nesta segunda-feira (2), em solenidade no quartel do Comando-Geral dos Bombeiros Militares do RJ, na Praça da República, Centro do Rio.



A medalha reconhece o mérito de Castellar na coordenação de projetos estratégicos do governo, especialmente a coordenação executiva do Governo Presente, programa que tem como um dos objetivos centrais discutir e implementar ações para que os municípios fluminenses se tornem mais resilientes e sustentáveis.

"Agradeço ao Governador Cláudio Castro, ao Secretário de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Cel. BM Tarciso Salles, e ao Subcomandante-Geral, Cel. BM Lauro Botto, pela confiança e reconhecimento do trabalho que realizamos no programa Governo Presente. Essa homenagem é uma inspiração para seguir trabalhando pelo nosso Estado e nossa população", disse Castellar.



Criada em 1987, a Medalha Mérito Avante reconhece civis e militares, brasileiros ou estrangeiros, que tenham distinguido a Corporação com ações que venham gerar benefícios consideráveis ao seu patrimônio, à sua tropa ou ainda a sua comunidade.