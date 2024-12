Assembleia de fundação da Associação de Veteranos - Divulgação

Publicado 03/12/2024 11:05

Um grupo liderado pelo tenente da reserva do Exército Brasileiro, João de Deus Rocha Campos, se reuniu na na última quarta-feira (27) para oficializar a criação da Associação dos Veteranos e Amigos do Tiro de Guerra 01-011. Constituída por atiradores reservistas, militares da reserva, reformados e pensionistas das Forças Armadas e amigos colaboradores, a instituição sem fins lucrativos tem como objetivo a preservação da identidade e o fortalecimento da Organização Militar, que tem como missão a formação de reservistas do Exército em Teresópolis.



Instrutor e chefe de instrução do Tiro de Guerra entre os anos de 1995 e 2000, o tenente da reserva foi eleito presidente da Associação. “Sou um entusiasta do serviço militar e admirador da missão dos Tiros de Guerra, uma simbiose entre o Poder Executivo e o Exército Brasileiro que possibilita aos jovens prestar o serviço militar sem se ausentar de sua cidade, despertando neles a consciência quanto ao civismo, patriotismo, cidadania e espírito de camaradagem no decorrer da prestação do serviço militar inicial e construindo vínculos de amizade que perpetuam por toda a vida”, destacou João de Deus Rocha Campos.

O Prefeito Vinicius Claussen, ex-atirador do ano de 1998, é um dos apoiadores da iniciativa. “Como prefeito, sou o diretor do Tiro de Guerra, uma organização que infunde valores éticos, morais e patrióticos durante a formação dos nossos jovens. Muitas lições são aprendidas durante as missões sociais e comunitárias das quais eles participam. É uma honra fazer parte desse time”, pontuou Vinicius Claussen



Atual chefe de instrução do Tiro de Guerra, o Subtenente Carlos Henrique Dias Nunes homenageou o Prefeito Vinicius Claussen e o Secretário Municipal de Governo e Coordenação, Vinicius Oberg, com um Certificado de Amigo da Organização Militar. “É uma homenagem singela em deferência a todo o apoio dado ao TG 01-011”, relatou o Subtenente Nunes, enaltecendo a criação da Associação dos Veteranos e Amigos do Tiro de Guerra. “O intuito é retomar e fortalecer os laços de amizade entre os veteranos que serviram ao longo dos anos e apoiar o Tiro de Guerra no que for necessário, para que os jovens possam prestar o serviço militar nas melhores condições possíveis”.



Valores e missão: A assembleia reuniu diversos militares da reserva e ex-atiradores que construíram a história do Tiro de Guerra ao longo dos 78 anos de existência, no município. Desde a sua criação, em 13 de julho de 1946, a Organização Militar de Formação da Reserva do Exército Brasileiro formou mais de 8 mil reservistas, sendo referência na preparação de jovens para defender a integridade da Nação, bem como congregar valores cívicos, sociais e humanos.



Mesa diretora: A Associação dos Veteranos e Amigos do Tiro de Guerra apresentou os componentes da mesa diretora. O Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel, foi eleito como secretário do Conselho Diretor, e o Subsecretário Municipal de Comunicação Social, Bruno Nepomuceno Alves, membro do Conselho de Administração.



Diretoria Executiva:

Presidente: João de Deus Rocha Campos; vice-presidente: Eli Pereira; secretário: Cleiton Evandro Corrêa Pimentel; tesoureiro: José Eduardo Pereira Ribeiro.

Conselho Fiscal: Marcelo Salles, Fabiano Campos de Vasconcelos, Felipe Campos da Silva.

Conselho de Administração: Pedro Américo Werneck Neto, Bruno Nepomuceno Alves; Marco Antonio Furtado; Jalcimir RodriguesTorres.