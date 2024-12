Orquestra Sustentável da Casa da Inovação da Beira Linha, em Teresópolis, reúne crianças e adolescentes que tocam instrumentos musicais produzidos a partir de materiais recicláveis - Bruno Nepomuceno

Publicado 12/12/2024 09:48

Teresópolis terá uma série de eventos culturais para celebrar o Natal nos próximos dias. Confira os destaques da agenda e programe-se para participar.

Desta quinta-feira (12) até domingo (15), a fachada da Matriz de Santa Teresa, na Praça Baltasar da Silveira, receberá a tradicional projeção de vídeo mapping do Natal Sesc RJ 2024. O belo espetáculo de luzes e cores poderá ser conferido a partir das 20h.



Também até domingo, a edição especial da feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais movimenta o Espaço Cultural Higino, no Alto, com opções criativas de presentes e lembranças com a marca dos artesãos da cidade. A feira pode ser visitada até domingo, 15/12, das 13h às 21h, com entrada franca.



Na sexta (13) e sábado (14), o Palácio Teresa Cristina, sede da Prefeitura de Teresópolis, recebe os Concertos de Natal. Dia 13 é a vez do Coral Municipal de Teresópolis e, dia 14, da Orquestra Sustentável da Casa da Inovação de Teresópolis. As apresentações são às 19h no hall do edifício histórico, com entrada gratuita.



Encerrando a semana, no domingo, Teresópolis será palco de um emocionante Concerto de Natal Didático, parte do Festival Serrano de Música Sacra. Aberta ao público, a apresentação será às 15h, na Matriz de Santa Teresa, na Várzea, com músicos profissionais e alunos dos cursos livres do festival oferecendo ao público uma experiência única, que une tradição, aprendizado e interação.



Com o objetivo de aproximar ainda mais as pessoas da música sacra, o concerto será didático: além de apreciar o repertório cuidadosamente selecionado, o público poderá participar de uma aula prática de canto e se unir ao coro de vozes que integra o espetáculo. Essa vivência reforça o slogan do festival, “A música nos une”, criando uma atmosfera de celebração e pertencimento.