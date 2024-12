Grupo de artesãos contemplados com a Carteira Nacional do Artesão com os representantes dos governos Estadual e Municipal - Bruno Nepomuceno

Publicado 16/12/2024 12:11

Cem artesãos da Feira de Artes Manuais, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, e da Feirarte – a popular Feirinha de Teresópolis, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo, receberam na sexta-feira (13) a Carteira Nacional do Artesão e agora têm a sua atividade profissional reconhecida em todo o território nacional. O documento foi entregue em cerimônia no Espaço Cultural Higino aos artesãos que cumpriram todas as etapas de cadastramento do Programa Estadual de Artesanato, da Secretaria de Estado de Turismo.

“Mais de 10 milhões de pessoas vivem direta e indiretamente do artesanato no Brasil, gerando uma renda de mais de R$ 70 bilhões por ano. A carteira é o reconhecimento de uma profissão com imenso valor cultural, turístico e econômico no país”, pontuou Marcel Vasconcelos, coordenador do Programa Estadual de Artesanato.



Assessor especial do Governador Cláudio Castro, Alex Castellar, lembrou que a entrega da Carteira Nacional do Artesão é uma das etapas do Plano de Retomada Estratégica das atividades da Feirarte no período das obras de reforma e remodelação da Praça Higino da Silveira, realizadas pelo Governo do Estado.

"Cumprindo nosso compromisso assumido com o artesãos de Teresópolis no plano de retomada da Feirinha do Alto, hoje fizemos a entrega da carteirinha nacional do artesão. Além do reconhecimento nacional da profissão, o documento dá acesso a uma série de benefícios, como a crédito facilitado, a participação em capacitações e feiras por todo o país, a descontos na compra de insumos, entre outros", disse agradecendo ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Turismo Gustavo Tutuca e ao coordenador do Programa de Artesanato do Estado Marcel Vasconcelos, que atenderam a seu pedido de reconhecer e valorizar nossos artesãos de Teresópolis.



Para a Secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi, “É fundamental garantir uma identificação oficial a quem desempenha uma atividade tão representativa e que contribui para atrair mais visitantes para o município”.



Também prestigiaram o evento o secretário municipal de Cultura, Ricardo Guarilha, a subsecretária de Cultura, Hilna Gallo, a subsecretária de Eventos, Julie Siqueira, o Vereador Paulinho Nogueira e a coordenadora do Turismo Religioso do Estado, Natcha Dias.



Benefícios : O documento facilita o acesso dos artesãos a microcrédito, a participação em feiras do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) e do Programa Estadual, a capacitações e a descontos na compra de matéria prima em instituições parceiras, entre outros benefícios.



“Temos quase 800 artesãos cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura, o que mostra o fortalecimento da economia criativa no município. Esse documento é fundamental para a qualificação dos profissionais e de sua produção”, destacou o secretário de Cultura, Ricardo Guarilha, acompanhado pela subsecretária Hilna Gallo e da coordenadora de Feiras Temáticas de Artesanato, Fátima Cunha.



Reconhecimento : Expositora da Feira de Artes Manuais com peças decorativas e de utilidades em madeira, Luciene Guimarães Tapajós comemorou a conquista do documento. “Muito bom finalmente ter a carteira que oficializa a minha profissão de artesã”, disse. “Super importante para nos identificar e facilitar o acesso a linhas de crédito, por exemplo”, acrescentou Márcia Carvalho, que produz artigos em crochê e de encadernação artesanal. “Sem contar a possibilidade de participar de feiras por todo o país e ter desconto na compra de insumos”, concluiu Edna Escanilha, que trabalha com costura criativa, bonecas e crochê.



As carteiras que não foram retiradas no evento estão disponíveis na Secretaria Municipal de Cultura (Rua Darcy Meneses de Aragão, 30, na Várzea), de segunda a sexta, das 10h às 17h, mediante a apresentação de um documento de identidade com foto.