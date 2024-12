O Polo Cederj Teresópolis funciona na Av. Lúcio Meira, 233, Várzea - Divulgação

Publicado 17/12/2024 11:02

As inscrições para a Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial, no Campus Teresópolis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), acontecem entre 2 de janeiro e 10 de fevereiro de 2025. Serão oferecidas 30 vagas, 21 de ampla concorrência e 9 para o sistema de cotas (conforme edital). O curso é gratuito e tem duração de 15 meses, na modalidade presencial. A nova turma será iniciada no 1º semestre de 2025. Informações e inscrições: www.dtur.uerj.br , e-mail ppgdt.uerj@gmail.com e telefone (21) 3641-0846/5381. O curso é ofertado no campus da UERJ em Teresópolis. Av. Lúcio Meira, 233 - Várzea.

A especialização tem como objetivo compreender as dinâmicas territoriais em diferentes escalas geográficas e propor projetos interdisciplinares inovadores que transformem o território. O curso visa articular saberes e instâncias de poderes políticos para promoção econômica e social, buscando a garantia da sustentabilidade socioambiental para a produção e reprodução do território, tanto no município de Teresópolis quanto no estado do Rio de Janeiro.

O Coordenador do Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial, professor Rafael Fortunato, destaca que a Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial já formou quatro turmas em Teresópolis e uma turma em Areal.

“Percebemos que os estudantes, os egressos da nossa Pós-graduação, têm conseguido colocar em prática as teorias discutidas em sala, porque muitos desses estudantes ocupam cargos nas prefeituras, outros no estado, alguns são professores e ainda há aqueles que trabalham no terceiro setor, em associações. Dessa forma, percebemos que a nossa proposta de desenvolvimento territorial está, de fato, sendo executada. O curso está contribuindo para o desenvolvimento territorial aqui em Teresópolis e na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro”, avalia Rafael Fortunato.

O Secretário de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel, também enfatiza a importância do curso. “Essa pós-graduação é muito importante para Teresópolis, pois forma especialistas em desenvolvimento territorial para atuarem na construção de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida no município”. Pimentel é formado na 2ª turma, realizada em 2022, e ressaltou o orgulho em ter participado de uma formação especializada e comprometida com o crescimento profissional.

Público-alvo

O Curso de Especialização em Desenvolvimento Territorial destina-se a portadores de diploma de curso de graduação em qualquer área ou de curso superior de formação específica emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) oficial ou reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Convênio

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, possui Convênio de Mútua Cooperação com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para potencializar o Ensino Superior e Pesquisa em Teresópolis.