Idealizada por Alex Castellar, a Casa da Inovação é um exemplo de política pública inovadora em educação na cidade de Teresópolis - Divulgação

Publicado 26/12/2024 15:26

A Casa da Inovação Estrada de Ferro Therezópolis, escola de habilidades digitais sediada no bairro da Beira Linha, ultrapassou a marca de 1.000 alunos formados nos cursos gratuitos de tecnologia, música e inglês oferecidos pela instituição. A quinta turma da instituição foi graduada na sexta-feira (20), em cerimônia realizada na Casa de Portual. Foram certificados 200 alunos das mais diversas faixas-etárias e bairros da cidade nos cursos de Robótica, Criação de Games, Operador de Drone, Introdução à Informática, Informática Teens, Inclusão Digital 60+, Criação de Aplicativos e Iniciação na Língua Inglesa.



Alex Castellar, idealizador da instituição, comentou sobre o importante marco: "Muito feliz em ver que esse projeto que idealizei e trabalhei muito para trazer para Teresópolis, para a Beira Linha, com o apoio do Deputado Federal Altineu Côrtes, cresceu e ganhou grande relevância dentro e fora da comunidade, porque temos alunos de diversos bairros da cidade e até do interior, dos mais jovens aos mais idosos, e cerca de 10% deles PCDs."



A Casa da Inovação é um exemplo de política pública que deu certo e faz a diferença não apenas na comunidade da Beira Linha como de toda Teresópolis, conforme comentou Castellar: "Educação transforma vidas e sou prova viva do que a educação pública de qualidade pode fazer na vida de uma pessoa. Esse projeto é resultado dessa convicção do poder da educação. Parabéns aos alunos, aos pais e aos professores e coordenadores da instituição por essa conquista. Vem muito mais por aí", disse.

A Casa da Inovação está localizada na Rua Beira Linha, nº 329, no bairro da Beira Linha. Está nas redes sociais como @casadainovacaoteresopolis. Os cursos são gratuitos e abertos para alunos a partir de 8 anos até a terceira idade, inclusive pessoas com deficiência. As matrículas são abertas todo início de semestre.