Durante o período da campanha, os clientes que participaram com doações de alimentos no Lounge de Trocas, tiveram seus cupons duplicados para concorrer ao prêmio da Promoção de Natal - Divulgação

Publicado 23/12/2024 11:38

O maior shopping de Teresópolis arrecadou aproximadamente 4 toneladas de alimentos não perecíveis durante a Campanha de Natal e destinou as doações a entidades que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade. As doações foram entregues a famílias previamente cadastradas por organizações beneficentes.

Durante o período da campanha, os clientes que participaram com doações de alimentos no Lounge de Trocas, tiveram seus cupons duplicados para concorrer ao prêmio da Promoção de Natal. A ação, além de incentivar a solidariedade, foi recebida com entusiasmo pela comunidade e consolidou-se como um grande sucesso.

“É um momento muito especial. Quero agradecer aos nossos clientes, lojistas e empreendedores do Teresópolis Shopping. Esse tipo de ação é muito importante e ficamos muito contentes ao ver que nossos clientes abraçaram a causa junto ao Teresópolis Shopping. Juntos, estamos construindo um mundo mais solidário e uma cidade melhor”, destacou Ralph Freitas, superintendente do Teresópolis Shopping.



O expressivo resultado foi possível graças à generosidade dos clientes e à dedicação das entidades envolvidas no projeto: Assembleia de Deus Centro Missionário Cristão, Igreja Santa Teresa, Igreja São Judas Tadeu, Lar Tia Anastácia e Paróquia São Cristóvão.

Para as pessoas que intermediaram o repasse dos alimentos, o sentimento foi de gratidão e satisfação. “A palavra que expressa tudo isso é gratidão. Gratidão ao shopping pela atitude e às pessoas empenhadas para que tudo acontecesse. Nosso trabalho foi dedicado às famílias carentes, e todo esforço valeu a pena”, celebrou Ingrid Bosi e Souza, gerente de marketing do Teresópolis Shopping.