Foto ilustrativaBruno Nepomuceno

Publicado 31/01/2025 13:25

Na próxima segunda-feira (3), a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, dará início às suas atividades físicas gratuitas. Para marcar a abertura, será promovido um aulão de alongamento. Conduzida pelo professor Lisardo, o encontro terá início às 9h no Ginásio Pedrão.

A oferta de atividades físicas gratuitas visa atender melhor à população, promovendo bem-estar, qualidade de vida e saúde para todos. As atividades são abertas a todos os públicos, inclusive para PCD’S.

As inscrições para novas turmas começam no dia 10 de fevereiro, também no Ginásio Pedrão. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a SMEL pelo telefone (21) 2043-3637.