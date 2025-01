Constribuintes podem emitir a guia para pagamento no atendimento da Secretaria de Fazenda - Jonathan Martins

Publicado 27/01/2025 13:33

Os contribuintes que querem aproveitar o desconto de 15% para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano 2025 em cota única devem estar atentos, pois o prazo termina na próxima sexta-feira(31).

Quem ainda não recebeu o carnê pelos correios pode imprimir o boleto pelo site da Prefeitura de Teresópolis ( www.teresopolis.rj.gov.br ). Basta localizar a aba “Cidadão”, clicar na opção ‘Emissão de IPTU – Emissão de carnê ou 2ª via” e, na página seguinte, preencher o número do cadastro do imóvel.

Já o contribuinte sem acesso à internet pode se dirigir à Secretaria Municipal de Fazenda, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea), e solicitar a impressão da cota única do IPTU 2025. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 10h às 17h. Para facilitar, é solicitado que seja apresentada a guia ou o carnê do ano anterior.