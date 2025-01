Abertura dos novos canais de denúncias pretende dar mais celeridade às solicitações enviadas pela população - Divulgação

Abertura dos novos canais de denúncias pretende dar mais celeridade às solicitações enviadas pela populaçãoDivulgação

Publicado 15/01/2025 13:25

Como forma de garantir mais mecanismos para atender as demandas da população teresopolitana, relacionadas às ações de ordenamento, a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, abriu novos canais de atendimento. A partir de agora, os cidadãos podem enviar solicitações para o WhatsApp (21) 97208-8235 ou ligar para o telefone (21) 3644-6400.

Segundo o órgão, a abertura dos novos canais de denúncias pretende dar mais celeridade às solicitações enviadas pela população. O atendimento dessas questões ficará direcionado à GCM, que será a responsável pelo direcionamento para os setores competentes.

Entre as demandas que podem ser direcionadas estão ordenamento urbano, ações no trânsito, violação dos patrimônios e bens públicos do município e atendimento às escolas municipais.