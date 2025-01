Obras de revitalização devem começar nos próximos dias - Divulgação

Publicado 08/01/2025 08:19

O Governo do Estado do RJ fará obra de revitalização da área de lazer do bairro de São Pedro, localizada atrás do Tiro de Guerra. A obra prevê melhorias como a instalação de grama sintética no campo, construção de um novo alambrado e instalação de nova iluminação, que trará mais segurança e conforto aos usuários do espaço. A intervenção visa proporcionar um ambiente mais seguro, moderno e acessível para a realização de atividades recreativas e esportivas pela população da região.



Segundo o Deputado Estadual Julio Rocha (Agir), que anunciou a revitalização, o serviço começa nos próximos dias. No entanto, a Prefeitura de Teresópolis aguarda contato dos órgãos estaduais para tratativas sobre a obra: "A Prefeitura de Teresópolis informa que o terreno em questão pertence ao Município e que, até o momento, o Governo não foi procurado para tratar de qualquer novo projeto para esta área", informou a Prefeitura.