Passagem em Teresópolis é reduzida de R$ 5,30 para R$ 4,90Divulgação

Publicado 06/01/2025 11:40

Nesta segunda-feira (6), os passageiros de ônibus em Teresópolis já estão pagando mais barato na tarifa. Entrou em vigor o decreto nº 6.347, do dia 1º de janeiro de 2025, em que o novo Prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcellos, reduz o valor da tarifa de ônibus dos atuais R$ 5,30 para R$ 4,90.

De acordo com o decreto, o preço das tarifas das passagens das linhas urbanas e intermediárias serásubsidiado pelo governo, no entanto não está determinado no documento o montante que terá que ser investido dos cofres públicos para garantir os benefícios e nem como será paga a dívida que a Prefeitura teria com as empresas que operam o serviço.

Como parte do programa 'Vai de Ônibus', no mesmo decreto, a gestão municipal instituiu o ‘Domingão Tarifa Zero’, com transporte coletivo municipal gratuito para toda a população, que já começou neste domingo (5), com clima de festa entre os recém empossados, que fizeram viagens ao longo do dia nos coletivos municipais, saudando a população e comemorando a medida.

Nos feriados de Natal (25 de dezembro), Dia do Trabalhador (1º de maio) e Aniversário da cidade de Teresópolis (6 de julho) também haverá a gratuidade no transporte coletivo público.

“Nosso foco será no transporte coletivo e no bem-estar do cidadão trabalhador. Além disso, queremos estimular o uso do transporte público e contribuir para melhorar o fluxo do trânsito. Com o Domingão Tarifa Zero, qualquer lugar que a pessoa quiser ir, ela poderá. Visitar a família, fazer compras, ir à igreja, passear”, enfatiza o Prefeito Leonardo.

Por comunicado, a Viação Dedo de Deus comemorou as ações do governo e falou em "promoção de justiça social", destacando que a renda familiar de 70% dos passageiros que utilizam o transporte público na cidade seria de apenas 1,5 salário-mínimo.

"As iniciativas promovidas são o primeiro passo para o reequilíbrio do sistema de ônibus de Teresópolis que, a médio prazo, poderá retornar a um nível de qualidade superior, atributo que foi gravemente comprometido pela falta de políticas assertivas da antiga gestão do município", afirmou a empresa na nota.



INTEGRAÇÃO ENTRE COLETIVOS É REVOGADA

Com o decreto municipal, fica revogado o decreto de 6 de fevereiro de 2020, do então Prefeito Vinicius Claussen, que instituiu o programa "Meu ônibus Integrado". O programa dava direito aos passageiros à integração unidirecional com dois transbordos, no período de duas horas, pagando apenas uma tarifa. À época, o decreto garantiu também a redução da passagem das linhas do interior. Agora, os usuários que dependam de dois coletivos ou mais para se deslocar precisarão pagar a tarifa a cada embarque.

Fica mantido o transporte gratuito para as pessoas idosas e para as pessoas portadoras de deficiência, conforme dispõem as leis vigentes.