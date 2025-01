Pastor Luciano Santos (DC), eleito presidente da Câmara Municipal de Teresópolis - Reprodução

Pastor Luciano Santos (DC), eleito presidente da Câmara Municipal de TeresópolisReprodução

Publicado 02/01/2025 13:52

Após a cerimônia de posse dos 21 vereadores eleitos em Teresópolis para o mandato de 2015 a 2018, realizada nesta quarta-feira (1º), foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal. Com apenas uma chapa a pleitear o cargo, foi eleito de forma unânime o vereador Pastor Luciano Santos (DC), que está em seu terceiro mandato no legislativo.

Entre as prioridades anunciadas pelo novo presidente da Câmara estão: agilização na análise e votação de projetos de lei do Executivo; promoção de audiências públicas para maior participação popular; modernização dos processos legislativos; fortalecimento das comissões parlamentares; e ampliação da transparência nas atividades da Câmara.

"Esta votação unânime é um voto de confiança não apenas em minha pessoa, mas em um projeto coletivo para Teresópolis", declarou o Pastor Luciano Santos após sua eleição. "Estou comprometido em trabalhar em estreita colaboração com o prefeito Leonardo Vasconcellos e todos os vereadores para impulsionar o desenvolvimento de nossa cidade", comentou o novo presidente do legislativo.

PL E UNIÃO BRASIL SÃO AS MAIORES BANCADAS NA CASA LEGISLATIVA

Os partidos com maior representatividade entre os vereadores empossados são o PL e o União, ambos com três vereadores. Pelo PL, assumiram o cargo Paulino Nogueira, em segundo mandato, Calé e Sandrinho, ambos eleitos pela primeira vez. Já pelo União, partido do novo prefeito, tomaram posse Fidel Faria, Cacau Repórter e Dr Amorim.

Outro destaque do legislativo municipal é o aumento do número de mulheres vereadoras, que passou de duas para três. O quadro feminino da casa legislativa conta com a Professora Amanda (REPUBLICANOS), novata, e as vereadoras reeleitas para segundo mandato Érika Marra (PMB) e Márcia Valentim (PRTB).

Prefeito, vice-prefeita e vereadores empossados em Teresópolis para o mandato de 2025-2028 Câmara Municipal

Conheça mais sobre os vereadores empossados:

- Reeleito, André do Gás (PP) tem 43 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de empresário e informa ter ensino médio completo.

- Reeleito, Bruninho Almeida (PRTB) tem 30 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e informa ter ensino médio completo.

- Em seu primeiro mandato, Cacau Reporter (UNIÃO) tem 53 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de comunicólogo e informa ter ensino fundamental completo.

- Em seu primeiro mandato, Caio (AVANTE) tem 46 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de gerente e informa ter ensino médio completo.

- Em seu primeiro mandato, Calé (PL) tem 55 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de cabeleireiro e barbeiro e informa ter ensino médio completo.

- Reeleito, Diego Barbosa (SOLIDARIEDADE) tem 33 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador, um patrimônio de R$ 0, e informa ter ensino médio completo.

- Reeleito, Dr Amorim (UNIÃO) tem 77 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de médico e informa ter superior completo.

- Reeleito, Dudu do Resgate (DC) tem 47 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e informa ter ensino médio completo.

- Reeleita, Erika Marra (PMB) tem 55 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de "outros" e informa ter superior completo.

- Reeleito, Fabinho Filé (PDT) tem 47 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de agricultor e informa ter ensino médio completo.

- Reeleito, Fidel Faria (UNIÃO) tem 34 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de técnico de laboratório e raios x e informa ter superior incompleto.

- Hygor Faraco (AGIR) tem 44 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, um patrimônio de R$ 589.088,68, e informa ter superior completo. Faraco já foi vereador suplemente e chegou a assumir o mandato por um período na legislatura de 2017-2020.

- Reeleito, João Miguel (PRTB) tem 62 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e informa ter ensino fundamental completo.

- Reeleito, Luciano Santos (DC) tem 51 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e informa ter superior completo.

- Reeleita, Marcia Valentim (PRTB) tem 47 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de vereadora e informa ter superior completo.

- Reeleito, Mauricio Lopes (REPUBLICANOS) tem 51 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e informa ter superior completo.

- Reeleito, Paulinho Nogueira (PL) tem 56 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e informa ter superior completo.

- Em seu primeiro mandato, Professora Amanda (REPUBLICANOS) tem 44 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de servidora pública municipal e informa ter superior completo.

- Reeleito, Rangel (PP) tem 49 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e informa ter ensino médio completo.

- Em seu primeiro mandato, Sandrinho (PL) tem 55 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de "outros" e informa ter ensino médio completo.

- Em seu primeiro mandato, Vitinho (NOVO) tem 37 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de representante comercial e informa ter ensino médio completo.

PRTB