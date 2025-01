Leonardo Vasconcellos, ao centro, ao lado da vice-prefeita, Afaf Ribeiro, à esquerda - Jeferson Hermida

Leonardo Vasconcellos, ao centro, ao lado da vice-prefeita, Afaf Ribeiro, à esquerdaJeferson Hermida

Publicado 02/01/2025 12:42

Leonardo Vasconcellos (União) foi empossado prefeito de Teresópolis nesta quarta-feira (1º) junto com a Vice-prefeita, Dra. Afaf Ribeiro (DC). O novo prefeito, eleito com 28% dos votos dos teresopolitanos para o mandato 2025/2028, tem 40 anos e já foi assessor parlamentar, diretor geral da Câmara Municipal de Teresópolis (2009/2012), secretário municipal de Educação (2012/2015) e secretário municipal de Governo e Coordenação interino (2014/2015) na Prefeitura de Teresópolis. Foi vereador por dois mandatos (2017/2020 e 2021/2024) e presidente da Câmara Municipal.

“Os teresopolitanos podem esperar um governo de gente para cuidar de gente! Vamos sonhar e realizar, reconstruir as escolas que estão fechadas, realizar concurso público, vamos baixar a tarifa de ônibus e, aos domingos, o ônibus será gratuito. Vamos fazer o nosso hospital público. Mas, pra isso, precisamos de muita austeridade e contar com os contribuintes. Com a união de todos vamos fazer Teresópolis voltar a estar acima de tudo. Estou muito honrado, pois me foi entregue o maior desafio da minha vida. Mas, tenho certeza de que, com a força de Deus e a união da nossa cidade, vamos vencer os desafios e entregar uma Teresópolis muito melhor do que encontramos”, disse o Prefeito Leonardo Vasconcellos, acompanhado da Primeira-dama, Claudia Soares.

A Câmara Municipal também deu posse aos 21 vereadores eleitos e elegeu de forma unânime o novo presidente da casa, o vereador Pastor Luciano Santo, em seu terceiro mandato.

Entre as prioridades anunciadas pelo novo presidente da Câmara estão: agilização na análise e votação de projetos de lei do Executivo; promoção de audiências públicas para maior participação popular; modernização dos processos legislativos; fortalecimento das comissões parlamentares; e ampliação da transparência nas atividades da Câmara.

"Esta votação unânime é um voto de confiança não apenas em minha pessoa, mas em um projeto coletivo para Teresópolis", declarou o Pastor Luciano Santos após sua eleição. "Estou comprometido em trabalhar em estreita colaboração com o prefeito Leonardo Vasconcellos e todos os vereadores para impulsionar o desenvolvimento de nossa cidade", comentou o novo presidente do legislativo.

ANÚNCIOS DE PRIMEIROS ATOS OFICIAIS MARCAM INÍCIO DA GESTÃO



Durante a cerimônia de posse, o Prefeito Leonardo Vasconcellos anunciou um pacote de atos oficiais, marcando o início de sua gestão. Por meio da mensagem do decreto 6.347/2025, foi lançado o programa Vai de Ônibus, de democratização do transporte coletivo, e que reduz o valor da tarifa de ônibus dos atuais R$ 5,30 para R$ 4,90 já a partir de segunda-feira, dia 6 de janeiro.



Também foi instituído o programa Domingão Tarifa Zero com transporte coletivo municipal gratuito para toda a população a partir do próximo domingo, 5 de janeiro, e feito o lançamento do aplicativo Vai de Ônibus, já disponível para dispositivos Android e IOS e por meio do qual o usuário poderá acompanhar em tempo real a localização das linhas de ônibus em operação no município.



Mobilidade urbana: Cumprindo um de seus principais compromissos assumidos durante a campanha, Leonardo Vasconcellos assinou um protocolo de intenções para Acordo de Cooperação Técnica junto à Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (SEMOVE), visando à elaboração do primeiro Plano de Mobilidade Urbana de Teresópolis. O objetivo é realizar estudos para identificar os principais gargalos viários que comprometem a fluidez do trânsito e propor intervenções emergenciais para mitigar os problemas mais críticos, com o desenvolvimento de ações a curto, médio e longo prazos.



Concurso, auditoria e reforma administrativa: Outras ordens executivas anunciadas foram a instauração de auditorias em contas, processos e atos da administração pública, conforme previsto em seu Plano de Governo; a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura, passo inicial para a futura reforma administrativa, sem alterar custos; e a criação de grupo de trabalho para elaboração de estudos voltados para a realização de concurso público, a fim de recompor o quadro efetivo da administração pública e equilibrar as contas do Instituto de Previdência Municipal.



Proibição de medições aéreas para reajuste do IPTU: A partir de janeiro de 2025, fica proibido o reajuste do valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) baseado exclusivamente por drones ou tecnologias semelhantes.