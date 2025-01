Veículo 0Km enviado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade para Teresópolis - Jonathan Martins

Veículo 0Km enviado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade para TeresópolisJonathan Martins

Publicado 10/01/2025 15:47

Nesta sexta-feira (10), o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, fez a entrega de uma camionete zero km ao prefeito Leonardo Vasconcellos. O veículo será utilizado para fortalecer as iniciativas de fiscalização e educação ambiental promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“Agradeço ao secretário Bernardo Rossi e ao governador Cláudio Castro pela atenção que nos têm dado. É uma grande honra para Teresópolis receber vocês; cada visita reforça a nossa parceria com o estado e evidencia o compromisso de vocês com a nossa cidade. Os programas de limpeza e desassoreamento dos rios, assim como as parcerias simples, são fundamentais e nos engrandecem como teresopolitanos. Tenho certeza de que juntos iremos construir uma Teresópolis ainda melhor”, agradeceu o prefeito Leonardo Vasconcellos, acompanhado de secretários, subsecretários municipais e vereadores.

O secretário de Meio Ambiente, Coronel Leonardo Maia, ressaltou a importância dessa parceria firmada entre o estado e o município. "Teresópolis ganha muito com iniciativas como essa, de grande porte, sendo implementadas na cidade. O novo veículo vai contribuir significativamente para a SMMA, reforçando as ações de fiscalização e educação ambiental. Agradeço ao meu amigo e secretário Bernardo e ao governador Cláudio Castro por estarem atentos e atenderem às demandas de Teresópolis."

Anunciado por Bernardo Rossi, Teresópolis também receberá recursos do Fecam (Fundo Estadual de Controle Ambiental), no valor de cinco milhões de reais, destinados ao lixão. Esse recurso será utilizado para realizar estudos e obras que visam prevenir incêndios e deslizamentos na área, além de promover um trabalho significativo em relação à preservação ambiental.

“Estamos atentos a todo o estado, especialmente à Região Serrana, que enfrenta muitos desafios durante a temporada de chuvas. Em Teresópolis, atendemos ao pedido do prefeito Leonardo Vasconcellos com os programas 'Limpo Rio' e 'Limpa Rio Margens', que têm um grande impacto positivo no município. Outra notícia muito boa, também solicitada pelo prefeito à nossa secretaria e ao governador Cláudio Castro, é que já estamos em processo de autorização para enviar um recurso de cinco milhões de reais destinado ao lixão”, destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.