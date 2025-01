Alunos do EJA 2024 do CEROM - Divulgação CEROM

Publicado 23/01/2025 17:26

As matrículas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) estarão abertas entre os próximos dias 27 e 31. Serão disponibilizadas vagas da 1ª a 9ª etapa do programa educacional para o Cerom (Centro Educacional Roger Malhardes), em São Pedro, e o Cebes (Centro Educacional Beatriz Silva), na Barra do Imbuí. O programa é voltado para pessoas com mais de 15 anos de idade. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para os alunos de 15 a 17 anos, os responsáveis legais precisam efetivar a matrícula, apresentando os documentos do aluno e do responsável.

Documentos necessários:

Original e xerox

RG e CPF

Comprovante de residência

Declaração ou Histórico Escolar

Certidão de nascimento

Certidão de casamento (se tiver)

Certificado de Reservistas para os homens

2 Fotos 3x4