Largada da I Corrida Ecológica - Divulgação

Largada da I Corrida EcológicaDivulgação

Publicado 27/01/2025 13:51

Ainda dá tempo de participar da I Corrida da Onça-Parda de Teresópolis. O evento esportivo, que acontece no dia 16 de feveiro, no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT), na sede de Santa Rita, está com inscrições abertas. Os interessados devem preencher um formulário online onde o terão acesso ao regulamento e dados para pagamento da taxa de R$ 80,00 via PIX.

O evento é a segunda edição da Corrida Ecológica de Teresópolis e tem o objetivo de conscientizar os teresopolitanos e moradores da região sobre a conservação da onça-parda (Puma concolor) e também arrecadar fundos para projetos de conservação ambiental em Teresópolis e arredores. Através de atividades educativas, durante o evento, os participantes serão informados sobre a ecologia, o estado de conservação e as ameaças enfrentadas por essa espécie.



Com expectativa de 100 participantes, a corrida terá duas modalidades para participação: 5 Km (Categoria Moderada) e 15 Km (Categoria Forte). A inscrição é online, por formulário específico (clique aqui), com contribuição de R$ 80,00 (pix), e o kit do evento inclui a camisa do evento, número de peito, chip de cronometragem de tempo de prova e medalha para todos que completarem o percurso escolhido. Podem se inscrever pessoas a partir de 14 anos. É permitido que os participantes corram ou caminhem, de acordo com sua condição física e nível de treinamento.

Haverá premiação especial (troféu) para o 1°, 2°, 3° no geral, masculino e feminino, nas duas modalidades (5km e 15km) e ainda por faixa-etária, masculino e feminino. A equipe/assessoria com mais inscritos também será premiada.

"O evento é inclusivo, permitindo que toda a família participe, seja na corrida ou na caminhada. O evento acontece no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, em Santa Rita, um local de beleza ímpar e oferecerá uma manhã agradável para todas as idades. É uma oportunidade única de praticar atividades físicas ao ar livre, em contato com a natureza, enquanto se conscientiza sobre a importância da preservação ambiental", explica Sandra Reis, coorganizadora do evento, convidando os corredores a levarem suas famílias para viver as experiências na natureza.