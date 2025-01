Prefeito Leonardo Vasconcellos e o Governador Cláudio Castro - Jonathan Martins

Publicado 20/01/2025 13:31

O governador Cláudio Castro anunciou, neste sábado (18), em Teresópolis, que a cidade receberá R$ 5 milhões da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM), para a elaboração do Projeto Executivo de reestruturação do aterro sanitário do Fischer. Os recursos também serão utilizados em estudos para obras que visam prevenir incêndios e deslizamentos na área, além de promover a preservação ambiental. Durante o evento, Castro antecipou, também, que o governo do estado destinará R$ 18 milhões para a área de Saúde do município.



"A gestão de resíduos sólidos é, sem dúvida alguma, um tema fundamental para o desenvolvimento sustentável dos nossos municípios e para a qualidade de vida da população. Começar o ano investindo no projeto de recuperação da área do lixão do Fischer é dar mais um passo importante na direção da conservação ambiental do nosso Estado", afirmou o governador.

O aterro do Fischer foi fechado e o acesso proibido por ordem judicial, em consequência de um incêndio ocorrido em junho de 2023. Após o incidente, a prefeitura de Teresópolis deu início ao transbordo dos resíduos sólidos, com apoio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Atualmente, o processo é realizado em parceria com um aterro sanitário licenciado.



"Esta é uma grande iniciativa do Governo do Estado para a solução desta problemática ambiental no município de Teresópolis. O trabalho de fiscalização e adequação de resíduos sólidos junto às prefeituras é uma prioridade dos órgãos ambientais", reforçou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

O prefeito Leonardo Vasconcellos agradeceu os investimentos: "Como prefeito, e teresopolitano nato, só tenho a agradecer às pessoas que socorrem a nossa terra. A gratidão sempre revelará o caráter do homem público. Ao senhor, Governador, a nossa gratidão".

Mais investimentos para o Limpa Rio



Durante a visita do poder executivo a Teresópolis, o governador Cláudio Castro anunciou que o município irá receber o programa Limpa Rio Margens, para também atuar em diversas localidades da região Serrana. Com o investimento de cerca de R$ 88 milhões para todo o estado, a iniciativa promove a reestruturação e construção de espaços públicos próximos a rios.



Desde 2021, Teresópolis recebeu nove frentes do programa Limpa Rio, com a remoção de 111 mil metros cúbicos de detritos. Atualmente, três frentes de trabalho estão em andamento na cidade, sendo uma no Rio Bengalas, no Vale de Bonsucesso; uma no Rio Paquequer, no Centro; e outra nos lagos do Córrego Jacarandá, na região do Parque Estadual Três Picos.

O assessor especial do governador, Alex Castellar, celebrou os investimentos do governo no município e destacou a importância do diálogo e da parceria entre os governos estadual e municipal pelo bem coletivo: "Agradeço ao Governador Cláudio Castro por tantos investimentos na nossa Região Serrana e por trabalhar com tanta transparência e comprometimento. Minha gratidão também ao secretário do Meio Ambiente, Bernardo Rossi, pelo excelente trabalho e pelo apoio fundamental para viabilizar o programa Limpa Rio e os recursos do FECAM. O Governador, de forma republicana, reafirmou seu compromisso em apoiar todas as ações da Prefeitura de Teresópolis que tragam benefícios para a cidade e sua população", comentou.