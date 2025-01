Grupo Revelação faz show gratuito na Praça Olímpica no dia 25 de janeiro - Divulgação

Publicado 17/01/2025 13:37

O Sesc Verão 2025 – projeto que leva atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows a espaços públicos e de parceiros no estado do Rio de Janeiro – acontecerá em 25 cidades. A programação, toda gratuita, tem início em Teresópolis no dia 18 de janeiro e se estende até 16 de fevereiro. Um dos destaques é o show gratuito do grupo Revelação, que acontece no dia 25 de janeiro, às 20h, na Praça Olímpica, com abertura do grupo da "casa" Quintal do Céu, às 18h30.

Em sua 7ª edição, o Sesc Verão RJ terá como destaque – como já é tradição – competições e oficinas esportivas com a participação de atletas de renome em diversas modalidades, assim como shows de grandes nomes da música. Diversas atividades temáticas relacionadas à estação mais quente do ano completam a grade de programação, o que inclui jogos, brincadeiras, cuidados de saúde e ações de assistência social e de preservação ambiental.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura e do Sincomércio Teresópolis, acontece nos espaços do Sesc Alpina, na Praça Olímpica e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A programação e o calendário do evento em cada localidade serão divulgados em sescverao.com.br.

"É com grande entusiasmo que recebemos mais uma edição do Festival de Verão organizado pelo Sesc. Este evento é de extrema importância para nossa cidade, pois além de promover a cultura e o lazer, atrai turistas, aquece a economia local e fortalece o comércio. Teresópolis é um destino privilegiado, e eventos como este demonstram o potencial de nossa cidade como um centro de atividades culturais e turísticas. Estamos certos de que este festival será um grande sucesso e trará benefícios para todos!", comenta Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.