Alunos novos da Rede Municipal devem solicitar o Cartão RioCard EscolarDivulgação

Publicado 05/02/2025 15:20

Os estudantes da rede pública de ensino que perderam ou ainda não possuem o Riocard Passe Escolar ou o Vale Educação (destinado aos alunos de escolas administradas pela Seeduc), devem solicitar o quanto antes a emissão do cartão para garantir o direito à gratuidade nos ônibus municipais de Teresópolis no retorno das aulas, que começam nesta quarta-feira (5).

Para dar mais tranquilidade aos pais e professores no início do ano letivo, os estudantes que não possuem o cartão poderão embarcar até o dia 21 de fevereiro apenas com o uso do uniforme escolar. Após essa data, o uso do RioCard será obrigatório.

No caso dos estudantes da rede municipal de ensino, ele deve ser solicitado diretamente à empresa Riocard Mais, responsável pela bilhetagem eletrônica na cidade, na loja localizada na Avenida Feliciano Sodré, 579, na Várzea. Já os estudantes da rede estadual (Seeduc) devem procurar a secretaria da escola para realizar o

pedido.

No site https://www.riocardmais.com.br/gratuidade é possível consultar mais detalhes sobre o benefício e quais documentos levar para a emissão. Em caso de dúvidas, além do atendimento na loja da Riocard Mais, os estudantes podem buscar informações nas próprias escolas e na Secretaria Municipal de Educação da cidade.

Somente no ano passado, os alunos de Teresópolis utilizaram o Passe Escolar ou o Vale Educação para viajar gratuitamente nos ônibus mais de 1,4 milhão de vezes. Uma campanha nas redes sociais e cartazes nos ônibus das empresas Dedo de Deus e 1º de Março, que operam o serviço de transporte público na cidade, estão reforçando a informação para que os estudantes regularizem o quanto antes o cartão para garantir o direito ao benefício.

Como solicitar o Riocard Escolar

Alunos da Rede Municipal de Teresópolis devem se dirigir à agência da Riocard Mais de Teresópolis portando os seguintes documentos: Documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento, se for

menor - original; CPF – original, se possuir; Declaração escolar original, carimbada e assinada pelo diretor, com validade de 30 dias; e Comprovante de residência original (conta de água, luz, gás ou telefone), dos últimos 90 dias. É obrigatória a presença do aluno para a emissão da 1ª via.



Para emissão de 2ª via, o aluno menor de 18 anos deve entrar em contato com a secretaria de escola para solicitar a 2ª via do seu cartão. Já maiores de idade devem comparecer à loja Riocard Mais.

Já os alunos da Rede Estadual (Seeduc) devem procurar a secretaria da escola onde estudam para captura da foto e envio da solicitação à Riocard. Uma alternativa é acessar também o site https://aluno.riocard.com/acesso/login e solicitar o documento.

A Loja Riocard Mais fica localizada na Av. Feliciano Sodré, 579 ,na Várzea, próximo à Prefeitura.