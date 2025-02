Prova terá percurso misto, asfalto e trilha no Vale da Lua - Divulgação

Prova terá percurso misto, asfalto e trilha no Vale da LuaDivulgação

Publicado 04/02/2025 19:03

Estão abertas até dia 20 de fevereiro as inscrições para a 4ª Corrida e Caminhada das Mulheres de Teresópolis, organizada pelo grupo de corrida Amigas que a Corrida me Deu. Já tradicional na cidade, o evento esportivo acontece no dia 16 de março, no Teresópolis Golf Club, e contará com os percursos de 5km (caminhada e corrida), 10k (corrida) nas categorias adulto masculino e feminino (a partir dos 14 anos) e também circuito kids (a partir de 2 anos).

O objetivo da prova é celebrar o Dia Internacional da Mulher, promovendo a prática de atividade física em meio a natureza. A prova é mista, ou seja, com trechos de asfalto, paralelo e trilhas na região do Vale da Lua, vizinha ao Golf.

As inscrições para a corrida e caminha são online por meio de formulário neste link , onde o participante também pode conferir o regulamento completo da prova. O valor da inscrição é de R$ 100,00 para adultos e R$ 60,00 para a corrida kids. O valor dará direito ao kit da prova com camiseta, número do peito, chip de cronometragem, medalha ao concluir a prova e a participação nas atividades da arena.

TREINO DE RECONHECIMENTO DE PERCURSO ACONTECE NO PRÓXIMO SÁBADO (8)

O grupo vai realizar um treino de reconhecimento dos percursos do próximo sábado (8), com concentração às 7h no CIEP da Barra do Imbuí. A atividade é gratuita e o participante deverá levar sua própria hidratação para consumo ao longo do percurso.

O grupo Amigas que a Corrida me Deu foi criado em 2020 e reúne mulheres apaixonadas por corrida, pessoas que incentivam umas as outras e promovem ações sociais importantíssimas em Teresópolis. Na liderança, estão Aline Guarilha, Aline Enes, Aparecida Faria, Bruna Marques e Fábia Rocha.

SERVIÇO:

4ª Corrida das Mulheres de Teresópolis (corrida e caminhada)

Organização: Amigas que a corrida me deu

Data: 16/03/2025 com concentração a partir da 7h e largada às 8h

Local: Teresópolis Golf Club, percursos mistos com altimetria (Vale da Lua)