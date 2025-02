Proposta da instituição é que o teatro seja um espaço cultural, legado para a sociedade - Divulgação

Publicado 07/02/2025 11:00

A inauguração do Teatro Feso, neste mês de fevereiro, marca um novo capítulo para a Fundação Educacional Serra dos Órgãos (Feso). A abertura do espaço representa uma importante conquista para a instituição, para a cidade e para toda a região. A celebração oficial acontece em três momentos. Nos dias 5 e 6, foram promovidos eventos contando com a presença de personalidades representativas da cidade e conselheiros, gestores, professores e colaboradores técnico-administrativos da instituição. Nesta sexta-feira (7), o teatro abre suas portas ao público. A programação inclui uma apresentação emocionante da Orquestra Feso Pro Arte.



“O Teatro Feso é mais do que um novo espaço, ele é um símbolo de nossa missão e compromisso com a excelência em educação, saúde e cultura. A Feso reafirma seu papel como protagonista no desenvolvimento da sociedade com essa nova estrutura”, destacou o Presidente da Feso, Dr. Antonio Luiz da Silva Laginestra.

Localizado nas dependência da sede da Feso, na rua Alberto Torres, 111, no Alto, o teatro foi projetado para ser um espaço cultura para além da comunidade acadêmica, como declarou o Dr. Luiz Eduardo Possidente Tostes, Diretor Geral da Feso, durante a inauguração: "A inauguração deste teatro tem um significado muito especial. Ele não apenas atenderá à comunidade acadêmica e científica da nossa instituição, mas também se propõe a ser um espaço cultural que deixaremos como legado para a sociedade. Queremos que este teatro faça parte do circuito cultural do Estado, contribuindo para o enriquecimento cultural de nossa cidade e, ao mesmo tempo, elevando ainda mais a excelência de nossa instituição".



"Estamos concretizando um sonho – um sonho que é da instituição, mas que também é coletivo. Este momento é importante não apenas para nós, mas para Teresópolis, nossos estudantes e todos os nossos colaboradores. É um dia que ficará marcado em nossa história e em nossos corações", observou Michele Mendes Hiath, Diretora de Planejamento da Feso.



Para Edenise Antas, Diretora do Centro Cultural Feso Pro Arte, o Teatro Feso é um espaço de encontros. “Aqui, as pessoas podem refletir sobre o mundo e as relações humanas a partir de diversas perspectivas, seja pela arte, pela filosofia ou pelo conhecimento científico. Este é um lugar de diálogo, onde a troca de ideias cria novas narrativas e, com elas, novos caminhos”, declarou.



Homenagem ao Dr. Jorge Bragança



Durante a cerimônia, foi prestada uma homenagem especial ao Dr. Jorge Bragança, Presidente do Conselho Consultivo da Feso Pro Arte e idealizador da Orquestra Feso Pro Arte, cuja contribuição para a cultura de Teresópolis é inestimável. “O Dr. Jorge Bragança, desempenhou um papel fundamental na fusão entre a Feso e a Pro Arte. Através de sua mediação e com o apoio da Curadoria de Fundações, conseguimos formalizar essa união, que se consolidou como um marco importante na história da nossa instituição. Este teatro, agora inaugurado, é um espaço acessível a todos. Além disso, também representa a realização de um sonho do Dr. Jorge: a criação da Orquestra Feso Pro Arte”, lembrou o Dr. Laginestra.



Sobre o espaço



O Teatro Feso tem capacidade para 380 lugares e é totalmente acessível, com poltronas especiais, espaços para cadeirantes, sinalização em braille e banheiros adaptados. Conta também com um palco com fosso, que pode ser coberto, e um espaço de convenções para 200 pessoas. O sistema de áudio e iluminação foi projetado com alta tecnologia.



O teatro possui infraestrutura de ponta, desenvolvida por uma empresa especializada em audiovisual e cenografia, com acompanhamento técnico no projeto do teatro. O projeto acústico e cenográfico foi liderado pelo engenheiro Francisco Bárbio, e o arquitetônico, incluindo as fachadas, pela arquiteta Julia Queima. O espaço recebeu a decoração da designer de interiores Grazielle Toth.



“Inicialmente, a proposta era reformar o antigo Auditório Omar Magalhães, mas ao observar as novas demandas da Feso, identificou-se a necessidade de criar um teatro com fosso para orquestra, uma estrutura única no município. Assim, a ideia de reforma evoluiu para a construção de um novo espaço, mais moderno, com maior capacidade, tornando-se referência para eventos diversos na região”, explicou Solange Soares Diaz Horta, Diretora Administrativa da Feso.