Publicado 24/02/2025 18:23

A Prefeitura de Teresópolis divulgou a programação oficial da folia 2025 ‘Teresópolis: O Carnaval da Gente!’, que acontecerá de 01 a 04 de março. Serão quatro dias de festa, com atrações na Feirinha do Alto (Praça Higino da Silveira) e na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, além de eventos no interior, em Bonsucesso, no 3º Distrito, e Água Quente, no 2º Distrito, o Carnaval do município promete agitar os foliões com shows de artistas locais e blocos que prometem transformar as ruas e avenidas da cidade em um verdadeiro espetáculo de alegria e diversão.