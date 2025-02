O Sesc Teresópolis abriu as inscrições para cursos inglês, nível básico (A1 e B1), voltados para adolescentes de 12 a 15 anos. Há vagas gratuitas e pagas, com mensalidades a preços acessíveis. As inscrições devem ser feitas até 2 de março, diretamente na unidade local.Podem ser candidatar às vagas gratuitas, estudantes de 12 a 15 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental ou Médio, e pertençam a famílias com renda per capita de até dois salários mínimos. É necessário apresentar a cópia e o original do RG e do CPF do responsável legal e do adolescente, além do comprovante de escolaridade do estudante e os comprovantes de residência e de renda da família. Os detalhes estão no edital, disponível no site do Sesc ( sescrio.org.br ).As inscrições para as vagas pagas, cujas mensalidades variam de R$ 181 a R$ 250 (com material já incluso), também devem ser feitas nas unidades.Haverá ainda uma etapa de nivelamento para os candidatos que desejam iniciar o curso em turmas acima do nível básico do idioma A1, ou seja, o nível B1. O resultado das inscrições será divulgado no dia 3 de março e a relação dos aprovados estará disponível no site do Sesc. As aulas estão previstas para iniciar no dia 11 de março."O Sesc atua para democratizar o aprendizado de inglês, ciente da diferença que isso pode fazer na vida de jovens que, em breve, entrarão no mercado de trabalho. Com uma metodologia envolvente, oficinas, aulas passeio e diversas experiências imersivas, buscamos tornar o aprendizado do idioma mais natural e significativo, estimulando tanto a compreensão oral quanto escrita", declarou a gerente de Educação do Sesc RJ, Adriana Santos.SERVIÇOCurso de Imersão Teens em Língua Inglesa – Sesc RJInscrições: até 02/03/2025, presencialmente na unidade Sesc Teresópolis- Av. Delfim Moreira, 749 - VárzeaTeste de nivelamento: até 04/03/2025Resultado: 04/03/2025Início das aulas: 11/03/2025R$ 181 – comerciários com a credencial Sesc e dependentesR$ 227 – conveniados e dependentesR$ 250 – público geral e dependentes