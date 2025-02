A Prefeitura de Teresópolis abriu o Chamamento Público nº 1/2025 para os ambulantes com interesse em participar da comercialização de produtos entre os dias 01 e 04 de março, no período do Carnaval 2025. A atividade será realizada na Praça Olímpica Luís de Camões, das 19h à 1h da manhã, seguindo a Lei Municipal 793/1973, a Lei Complementar 270/2020 e a Portaria SMS nº 1/2024.Os pontos para comercialização serão definidos por sorteio presencial, marcado para o dia 18/02, no Teatro Municipal, localizado no 2º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675). Os interessados deverão chegar às 13h30, pois a porta do Teatro será fechada às 13h50 e o sorteio terá início às 14h. É preciso comparecer no dia, não será permitido o uso de procurações.O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 12/02, e pode ser conferido pelo link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/2864 Vagas: São 12 vagas disponíveis para sorteio nos segmentos de bebidas (água, refrigerante, suco, guaraná natural, cervejas), produtos em pet, copos plásticos e/ou latas (é vedada a venda de produtos em embalagem de vidro). Também serão sorteadas 02 vagas para produtos de carnaval (suvenires, artesanato, confetes, balões, serpentinas, estalinhos, espumas e outros).Só poderão participar os ambulantes que possuam inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com atividades nas CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas; 4789-0/01 – Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.Os documentos necessários para o sorteio (xerox e original) são RG e CPF, comprovante de residência, contrato social ou equivalente (CCMEI), cartão do CNPJ (que permita a comercialização de bebidas e de suvenires, bijuterias e artesanatos).