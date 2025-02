Moradores devem ficar atentos ao horário de proibição de estacionamento e interdições - Divulgação PMT

Publicado 07/02/2025 15:33

Neste domingo (9), acontece a segunda edição do ‘Domingo no Parque’, e a Praça Olímpica Luís de Camões e a Av. J. J. de Araújo Regadas (Parque Regadas), no centro da cidade, estarão prontas para receber a população. Para garantir a segurança de todos, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade estará novamente presente orientando os motoristas sobre as alterações no trânsito nas vias no entorno do evento. As alterações começam à meia-noite (de sábado para domingo) e serão encerradas às 18h, no domingo.

“O 1º ‘Domingo no Parque’ foi um sucesso, com a participação de muitas famílias. O evento transcorreu de forma ordeira e organizada e tivemos a oportunidade de avaliar o movimento do trânsito no entorno da Praça Olímpica e do Parque Regadas. Fizemos algumas alterações que serão implementadas nesta 2ª edição do evento, sempre com o objetivo de atender, da melhor maneira, a todos que circularem pelo centro da cidade”, informou o secretário de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Sérgio Mauro Louzada.

A área de lazer será montada entre os trechos da Av. J.J. de Araújo Regadas, próximo ao nº 14 (Edifício Comercial) e ao nº 194 (até o semáforo do final do Regadas) e na Praça Olímpica Luís de Camões. Para que haja tempo hábil para a montagem, realização do evento e desmontagem da estrutura, a partir de meia-noite deste domingo (9), os agentes da Guarda Civil Municipal estarão realizando as sinalizações e interdições necessárias, visando garantir total segurança ao fluxo de veículos e a circulação dos pedestres.

–Interdição do trânsito no Parque Regadas, do nº 14 (Edifício Comercial) ao nº 194 (semáforo), sendo fechada a via, para circulação de veículos, em frente à agência Caixa Econômica Federal, permanecendo interditada até as 18h do domingo (9).

–Moradores da Av. J.J. de Araújo Regadas e imediações não devem estacionar e/ou deixar seus veículos estacionados no Parque Regadas no domingo (9), de meia-noite às 18h, para que assim o evento transcorra com total segurança para as famílias que prestigiarão o evento.

Rotas Alternativas

Considerando possíveis impactos no fluxo de veículos na Av. Delfim Moreira e imediações, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, através da Guarda Civil Municipal, a partir da zero hora do dia 9 estará traçando rotas alternativas para minimizar os transtornos a moradores, comerciantes e visitantes de nossa cidade, onde são vias alternativas para circulação de veículos Rua Edmundo Bittencourt e a Rua Dr. Aleixo.

Como a Av. J.J. de Araújo Regadas, no entroncamento com a Rua Manoel Madruga, estará com o trânsito interditado em direção ao semáforo da Av. Lúcio Meira, foram criadas duas rotas de escoamento de trânsito:

Primeira Rota Alternativa

O fluxo de veículos oriundos da Av. Delfim Moreira e que queiram seguir em direção à Av. Lúcio Meira poderão acessar a Rua Edmundo Bittencourt, acessando em contramão de direção trecho da Rua Manoel Madruga – Praça Olímpica, prosseguindo até a Sede da Segurança Presente, retomando em sentido normal a Av. Lúcio Meira.

Caso o motorista queira seguir em direção à Reta ou aos bairros São Pedro, Meudon e Alto, entre outros, os veículos deverão realizar o retorno próximo à loja Agro-Quental, retomando o sentido normal da Av. Lúcio Meira, sentido Alto.

Segunda Rota Alternativa

Os condutores terão ainda a opção de seguir pela Av. Delfim Moreira, acessando a Rua Dr. Aleixo, prosseguindo em sentido normal da Av. Lúcio Meira. Caso queira seguir destino à Reta e aos bairros de São Pedro, Meudon e Alto, entre outros, os veículos deverão realizar o retorno próximo à loja Agro-Quental, retomando o sentido normal da Av. Lúcio Meira, sentido Alto.

A Secretaria de Segurança ressalta que, próximo aos pontos de interdições, agentes da Guarda Civil Municipal estarão informando aos condutores de veículos sobre as interdições existentes e orientando sobre o melhor trajeto a ser realizado.

Interdições de trânsito – Praça Olímpica

No domingo, 9, das 7h às 18h, a Rua Manuel Madruga será fechada, na altura da Sede Segurança Presente, para a realização de atividades recreativas do ‘Domingo no Parque, na Praça Olímpica.

Para minimizar os transtornos, a GCM orienta aos moradores da Rua Monte Líbano que tenham garagem para acessar a Rua Edmundo Bittencourt, transitando em contramão em pequeno trecho da Rua Manoel Madruga, próximo à agência do INSS, acessando a sua garagem.