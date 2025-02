Mutirão acontece no Cemusa, no bairro de São Pedro - Reprodução Google

Mutirão acontece no Cemusa, no bairro de São PedroReprodução Google

Publicado 21/02/2025 15:49

No próximo domingo (23), a Prefeitura de Teresópolis fará um mutirão para zerar filas de consultas médicas. O “Domingão Zera Fila” tem como objetivo atender pacientes que já foram encaminhados para consultas com especialistas, através das unidades básicas de saúde, e ainda aguardam na fila. A Secretaria de Saúde está entrando em contato com cada paciente e 90% dos que aguardam já foram contatados. Os atendimentos acontecerão no CEMUSA e apenas pacientes que receberam o contato dos agentes de saúde serão atendidos.

As consultas serão de especialidades como Clínica Médica, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Dermatologia e Oftalmologia e os pacientes atendidos, caso necessários, serão encaminhados para a realização de exames pertinentes a cada especialidade.

O domingo foi o dia da semana escolhido para a realização das consultas pois além de atender a uma demanda da população por datas mais flexíveis para os atendimentos de saúde, também aproveita do Domingão Tarifa Zero, que proporciona passe livre nas linhas de ônibus municipais, possibilitando que todas as pessoas consigam chegar às unidades de saúde.

“Identificamos uma grande fila de espera para consultas com especialistas em Teresópolis e sabemos que essa demora pode atrapalhar um tratamento ou atrasar um diagnóstico importante e por isso, juntamente com o Prefeito Leonardo Vasconcellos, decidimos chamar essas pessoas que estão esperando para serem consultadas e escolhemos o CEMUSA para recebê-las pois é um importante equipamento de saúde e fica localizado no bairro mais populoso da cidade, facilitando o acesso da população, declarou o Secretário Municipal de Saúde, Fábio Gallote.

O Domingão Zera Fila acontecerá a partir das 8h e acontecerá no CEMUSA, localizado na Rua Palmira Maria de Oliveira, nº 80, São Pedro.