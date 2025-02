Ambiente ao ar livre é diferencial do evento - Divulgação

Publicado 14/02/2025 16:17

Visitantes e moradores de Teresópolis têm uma excelente opção de lazer para o próximo fim de semana, além dos já tradicionais atrativos da cidade. No próximo sábado (15) e domingo (16), acontece mais uma edição da feira de empreendedores "Feira da Serra", realizada no bairro da Prata, no lindo sítio Tangará, das 11h às 17h30.

A programação conta com música ao vivo, gastronomia, artesanato e contato com a natureza. O local também é pet friendly e há atividades recreativas para as crianças. Há estacionamento gratuito para os visitantes. A entrada também é gratuita.

SERVIÇO

Data e Horário: dias 15 e 16 de fevereiro, das 11h às 17h30.

Local: Sítio Tangará, Rua Ministro. Renault Leite, 601, Prata, Teresópolis

Entrada: Gratuita

Estacionamento: Gratuito

Contato: (21) 992833724