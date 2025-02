Pontos para comercialização serão definidos através de sorteio presencial, que ocorrerá no dia 26 de fevereiro (imagem ilustrativa) - Carlos Tapajoz - Google Business

Publicado 24/02/2025 18:39

A Prefeitura de Teresópolis anunciou a abertura do Chamamento Público nº 2/2025 para proprietários de food trucks, exclusivamente de alimentos, interessados em atuar na Avenida J.J. Araújo Regadas, na Várzea, durante o Carnaval 2025. A atividade será realizada entre os dias 01 e 04 de março, das 19h às 1h, conforme as normas estabelecidas pela Lei Municipal 3.399/15 e a Lei Complementar 270/2020. Ao todo serão sorteados 5 Food Truck de alimentação.





Os pontos para comercialização serão definidos através de sorteio presencial, que ocorrerá no dia 26/02/2025, no Teatro Municipal, localizado no 2º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675). Os interessados deverão comparecer às 13h30, pois a porta do Teatro será fechada às 13h50 e o sorteio terá início às 14h. Não será permitido o uso de procurações para representação.



Os documentos necessários para o sorteio (original e cópia) são: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); contrato Social, contrato de alimentação ou certificado de Microempreendedor Individual (MEI), conforme o caso; Cópia do RG e CPF dos sócios ou titular; comprovante de residência dos sócios ou titular residente no Município de Teresópolis; cópia do comprovante de quitação do IPVA do Food Truck para o exercício corrente; e declaração de que a pessoa física ou jurídica não possui qualquer tipo de comércio estabelecido ou licenciamento comercial no município.



O edital foi publicado no Diário Oficial do Município e pode ser acessado pelo link: https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/2871

O sorteado deverá pagar as taxas de alvará, no valor de R$ 334,64, do Certificado de Inspeção Sanitária (CIS) no valor de R$118,56, e de propaganda, no valor de R$156,87.



Avisos importantes:

- O vencimento da taxa será no dia 27/02/2025 e a entrega da credencial de identificação ocorrerá somente no dia 27/02/2025, com a apresentação da guia paga;

- A não retirada da credencial dentro do prazo acarretará na perda do direito ao espaço;

- O contemplado que comercializar produtos não autorizados terá sua permissão cancelada imediatamente, não tendo o direito de reaver o valor de empachamento, e seus produtos recolhidos.