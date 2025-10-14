Um dos motociclistas morreu na hora, após ser arremessado a vários metros com o impacto da batida.Reprodução vídeo Cacau Repórter
Dois jovens morrem em grave acidente na RJ-130, em Teresópolis
Colisão entre duas motoclicletas aconteceu no Km13, na altura de Vargem Grande
Novo polo cultural em Bonsucesso oferecerá aulas gratuitasde desenho, teatro, capoeira e dança
Em fase de seleção de professores, polo deve começar as inscrições ainda este ano, com início das aulas previsto para o começo de 2026
2º Fórum de Mobilidade Urbana de Teresópolis acontece nesta quinta (16)
Evento reunirá especialistas para debater soluções, apresentar pesquisa e lançar programa de fidelidade do transporte municipal
Espetáculo infantil "Riante" fará apresentação no Sesc Teresópolis no dia 19 de outubro
Produção cultural reúne dança, circo e música
Oktober FEPRO é adiada em Teresópolis
Devido à previsão de chuvas, evento será realizado de 19 a 23 de novembro
Teresópolis no centro de debate sobre combate ao crime organizado e prevenção de desastres ambientais
Grupos de trabalho do Comitê Gestor do COSUD, coordenados por Alex Castellar, avançam na elaboração de planos integrados para proteger a população e fortalecer a atuação conjunta entre Estados e Ministérios Públicos do Sul e Sudeste
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.