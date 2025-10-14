Um dos motociclistas morreu na hora, após ser arremessado a vários metros com o impacto da batida. - Reprodução vídeo Cacau Repórter

Publicado 14/10/2025 15:30

Mais um grave acidente foi registrado na RJ-130, a Estrada Teresópolis–Friburgo. Dois jovens, de 22 e 25 anos, morreram no fim da tarde de segunda-feira (13), após a colisão frontal entre duas motocicletas, na altura do km 13, na localidade de Vargem Grande, em Teresópolis. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o destacamento de Bonsucesso foi acionado às 17h49. Quando as equipes chegaram ao local, o Samu já prestava atendimento às vítimas. Um dos motociclistas morreu na hora, após ser arremessado a vários metros com o impacto da batida. O outro chegou a ser atendido pelos socorristas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As vítimas, ambas moradoras da região, tiveram os corpos removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Teresópolis, após a realização da perícia técnica. A RJ-130 tem sido palco frequente de acidentes graves, o que reacende o alerta para os riscos da rodovia, especialmente em trechos sinuosos e de grande movimento.

