Estágio tem previsão de início no começo do ano letivo de 2023 e oferece bolsa para os participantes selecionadosReprodução

Publicado 13/12/2022 17:39

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Educação e Tecnologia, está com vagas abertas para estágio em educação para atendimento de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). As vagas são direcionadas a alunos de magistério, licenciaturas na área de educação, pedagogia e sicologia.

O estágio tem previsão de início no começo do ano letivo de 2023 e oferece bolsa para os participantes selecionados. O contrato de estágio será feito em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail para o endereço capeeduespecial@gmail.com. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro.