Atendimento começa sempre às 8h, e nos dias convencionais segue até 18h - Divulgação

Atendimento começa sempre às 8h, e nos dias convencionais segue até 18hDivulgação

Publicado 05/12/2022 15:45

Tres Rios - O atendimento na sede da Prefeitura de Três Rios funciona, a partir desta segunda-feira (5), em horário estendido. A ampliação no horário segue até o dia 20, e tem como objetivo facilitar a adesão de contribuintes ao Programa Especial de Regularização Fiscal (PERFI) 2022.

O atendimento começa sempre às 8h, e nos dias convencionais segue até 18h. Nos dias de jogo do Brasil na Copa, no entanto, os horários sofrem adaptações. Na segunda-feira (5), por exemplo, o atendimento se encerra às 14h.

O PERFI 2022 oferece anistia total ou parcial de juros e multas, além de parcelamento de débitos, a contribuintes inscritos na dívida ativa do município. O benefício abrange débitos como IPTU e ISS, além de dívidas com o Saaetri, anteriores a 2022.

O programa concede descontos de até 100% sobre juros e multas, como no caso de contribuintes que optarem pelo pagamento à vista da dívida.

Para pagamentos feitos em parcelas, os descontos aplicados serão os seguintes: 75%, de duas a seis parcelas; 50%, de sete a 24 parcelas; e de 25%, de 25 a 36 parcelas. As parcelas são mensais e consecutivas, e admitem o valor mínimo de R$ 58.

No caso de pedidos de parcelamentos acima de 36 vezes, não se aplicam os descontos concedidos pelo programa.

Quando feita a opção pelo parcelamento das dívidas, a primeira parcela deverá ser paga até o próximo dia útil em que o acordo for efetuado. Caso não seja identificado pagamento no prazo, o acordo perderá a validade e o parcelamento será automaticamente cancelado.

Os pedidos de anistia e/ou de parcelamento podem ser feitos pelo próprio contribuinte ou por representante legal na sede da Prefeitura até 20 de dezembro.

Para adesão ao programa são necessárias cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Na hipótese de proprietário falecido, o representante deverá apresentar certidão de óbito. No caso de pessoa jurídica, é necessária ainda cópia do comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ.