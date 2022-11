Aumento da arrecadação reflete o nível de comprometimento da atual gestão com a preservação do meio ambiente - Divulgação

Publicado 29/11/2022 08:55

Três Rios - O município de Três Rios registrou aumento no valor estimado de arrecadação do ICMS Ecológico. Através do trabalho da comissão de ICMS Verde e da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o município deve receber mais de R$ 1,5 milhão em recursos, o que representa um aumento de 36% em relação ao ano passado.

O ICMS Ecológico é um mecanismo que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores dos recursos financeiros arrecadados pelo Estado através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ao todo, o município receberá R$ 1.662.883,34, proporcionais ao atendimento do município a determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. O aumento reflete o nível de comprometimento da atual gestão com a preservação do meio ambiente.

“Estamos nos dedicando muito na melhoria da qualidade do nosso serviço. Temos uma equipe técnica muito competente e atuante, e estamos possibilitando uma estrutura satisfatória para os nossos servidores atuarem da melhor forma na defesa do meio ambiente. Isso é fruto de muito trabalho e do comprometimento da gestão com a preservação ambiental”, comentou o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Vila Verde, que prevê crescimento também para o próximo ano.