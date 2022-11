A vacinação é, nesta primeira fase, destinada a bebês com comorbidades - Reprodução/Internet

A vacinação é, nesta primeira fase, destinada a bebês com comorbidadesReprodução/Internet

Publicado 24/11/2022 13:50

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde, está com cadastramento aberto para vacinação de crianças entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade contra a COVID-19. A cidade recebeu nesta segunda-feira (21) primeiro lote da vacina Pfizer Baby.

A vacinação é, nesta primeira fase, destinada a bebês com comorbidades. Para que a criança receba o imunizante, o responsável deve realizar agendamento prévio presencialmente no Setor de Imunização, localizado no posto de saúde do Centro, ou por telefone, através do número (24) 2251-1710.

Segundo a Secretaria de Saúde, o sistema de agendamento é uma forma prudente de gerenciar a vacinação, visto que “tal procedimento se faz necessário devido à quantidade restrita do imunizante, e os frascos serem multidose, de forma a evitar desperdícios”.

A Prefeitura também está criando uma lista de espera para que as crianças com idade correspondente e sem comorbidades possam ser vacinadas, casa haja desistência de bebês com prioridades. Para fazer o cadastro, os responsáveis devem realizar o mesmo procedimento, presencialmente ou por telefone.

No dia da aplicação da vacina, o responsável deverá levar, junto à criança, o cartão

vacinal, CPF ou cartão SUS e laudo médico que comprove a comorbidade.