Alterações foram definidas em reunião entre o secretário de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Luiz Fernando Viana, e autoridades responsáveis pela organização do Ruas de Compras - Divulgação

Publicado 07/10/2022 10:17 | Atualizado 07/10/2022 10:24

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios inicia nesta sexta-feira (7) a alteração do trânsito no Centro para receber o evento ‘Ruas de Compras’, evento que movimentará o comércio da cidade durante o fim de semana.

A partir das 20h de sexta, ficam interditadas para veículos as seguintes vias: Rua Barão do Rio Branco (a partir da esquina do Colégio Santo Antônio), Rua Doutor Walmir Peçanha (até a esquina do Banco do Brasil), Rua Rita Cerqueira e a Rua Prefeito Walter Franklin. O trânsito nessas vias volta ao normal no sábado (8), após o evento.

Na Praça São Sebastião, entre a esquina do Teatro Celso Peçanha e a esquina dos Correios - trecho que já está fechado para a montagem de estruturas na praça -, o esquema de interdição segue até o domingo (9).

Outra via que sofrerá alterações é a Avenida Alberto Lavinas (Beira-Rio), que permanecerá parcialmente fechada entre sexta e domingo, no sentido Rodoviária Nova. Na “mão” da esquerda (sentido Centro) o trânsito continuará livre. O ponto de ônibus localizado em frente à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) ficará fechado, e o transbordo será deslocado para o ponto localizado em frente à Rodoviária Nova.

As alterações foram definidas na tarde desta terça-feira (4) em uma reunião entre o secretário de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Luiz Fernando Viana, e as autoridades responsáveis pela organização do Ruas de Compras. “Debatemos sobre todas as possibilidades que vão garantir a segurança e o conforto de ir e vir dos comerciantes e dos clientes, dando toda a viabilidade de efetivo e de fiscalização para que o evento tenha sucesso de público e venda”, comentou o secretário.

Na ocasião, também ficaram definidas as medidas de segurança que serão empregadas durante o evento. Presente na reunião, o Comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Leandro dos Santos Carvalho, definiu o efetivo e as estratégias, que serão adotadas em conjunto com o Programa Segurança Presente, que esteve representado pelo Major Rodrigo e pelo Capitão Bandeira, do 38º BPM.

Representando a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Três Rios, o gerente executivo Gustavo Fonseca pontuou sobre os preparativos. “Muito importante e efetiva a participação das secretarias de Fazenda, Fiscalização, Ordem Pública, Educação, Turismo e Comunicação para a viabilidade do evento. Sem contar o apoio do Prefeito Joa, fundamental para que o evento fosse realizado. A participação do Coronel Leandro do 38º foi significativa na definição dos pontos a serem cobertos pela presença da Polícia Militar e nos acessos de controle do fluxo de pessoas”, disse Gustavo.