Solenidade contou com a presença de secretários e representantes da comunidade, além dos vereadores - Divulgação

Solenidade contou com a presença de secretários e representantes da comunidade, além dos vereadoresDivulgação

Publicado 03/10/2022 16:12

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios entregou à população a reforma da UBS — Renato Valente de Almeida no bairro Purys. A Unidade vai atender um fluxo estimado de mais de 2500 atendimentos e está localizada em uma região com aproximadamente 6 mil habitantes, onde a maioria depende dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a Secretária de Saúde, Izabel Mendonça, a pasta tem trabalhado para também expandir os serviços de saúde. “O cuidado com a saúde da população requer não só estruturas que oferecem dignidade, mas, serviços que sejam compartilhados com os usuários, para que todo o processo tenha como resultado um atendimento digno”.

A solenidade contou com a presença de secretários e representantes da comunidade, além dos vereadores: Robson de Oliveira Souza, Professor Ércules Rodrigues Monteiro (“Prof. Erquinho”), Gustavo Carvalho, Telmo Cardoso, Ana Clara Araújo, Professor Silvano Martins, Antonio Carlos Canavez Coelho (Tunico Coelho), Jonas Mascarenhas Macedo, Anderson Bento Medeiros e Pastor Vanderson Travassos.A Prefeitura de Três Rios ainda vai entregar mais reformas de Unidades de Saúde

A reforma da UBS — Renato Valente de Almeida, do bairro Purys, é fruto da parceria com a Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios — Suprema e a Prefeitura Municipal de Três Rios que decorre da cessão onerosa de um terreno, ao lado de onde hoje se localiza a Faculdade, que será em breve, construído um Ambulatório Escola com 10 especialidades.

Ao final dessa parceria, o município terá oferecido estrutura e serviço de saúde e acolhimento a mais de 30 mil pessoas.