Prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, participou da inauguração do Novo Centro de Operações da GRF DistribuiçãoDivulgação

Publicado 04/10/2022 07:38

Três Rios - O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, participou da inauguração do Novo Centro de Operações da GRF Distribuição. A empresa, que já estava sediada na cidade, vai ampliar para 100 o número de funcionários na operação, localizada no bairro Monte Castelo.

A escolha pela cidade se deveu ao potencial logístico do município, localizado no entroncamento entre os maiores centros consumidores do país e a alteração da Lei n.° 9.428, de 30 de Setembro DE 2021, que incluiu produtos no rol de substituição tributária, uma alteração motivada depois de um ofício encaminhado pela Prefeitura Municipal de Três Rios à Comissão de Indústria e Comércio da ALERJ.

“Havia uma possibilidade identificada pelo Márcio Assis. Isso possibilitou que fossemos até a ALERJ. Lá, pleiteamos a inclusão de todas as atividades no rol daquelas que permitem (igualar-se em condições de competitividade em estados que não têm a Substituição Tributária). Assim, abrimos uma oportunidade para que vários segmentos econômicos se instalem em Três Rios” , disse o prefeito Joa.

Na oportunidade, o prefeito salientou que o Governo tem trabalhado para desburocratizar o processo de instalação de empresas no município. “O secretário de Indústria e Comércio, Márcio Assis, atua de forma constante na melhoria do ambiente de negócios do município. Muitas conversas estão em andamento para a vinda de mais empresas. ”, finalizou Joa.