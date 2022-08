Prefeito Joa inaugura nova sede da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança - Divulgação

Publicado 29/08/2022 18:00

Três Rios - O Prefeito Joa, junto do Secretário de Ordem Pública e Política de Segurança, Luiz Fernando Ferreira, entregou na manhã desta segunda-feira (29) no prédio do Terminal Rodoviário Arsonval Macedo, duas salas operacionais onde funcionarão as novas sedes da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança e também da Fiscalização e Postura de Três Rios.

A cerimônia contou com a presença da população, secretários e subsecretários, diretores e assessores municipais, Tenente Coronel da Polícia Militar Leandro do 38.º BPM (Três Rios), inspetor da 108.ª DP (Três Rios) Fábio Medeiros, vereadores trirrienses, Telmo Cardoso, e Vanderson Travassos, do Presidente da Ordem de Pastores Evangélicos de Três Rios, Pastor David Mesquita, além do Conselheiro Jurídico, do Conselho Municipal de Segurança Pública, Dr. Delton Pedroso Bastos Junior.

O Secretário da pasta, Luiz Fernando Ferreira, assumiu o cargo recentemente, e falou sobre a conquista da nova sede e dos desafios.

“Uma honra ter uma equipe tão comprometida em desempenhar seu máximo nas execuções do nosso trabalho, com esse novo equipamento de segurança, estamos em um local estratégico, tanto, a Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança quanto a Fiscalização de Postura. A solicitação do Prefeito Joa é que a nossa sede funcione 24 horas, o que traz mais segurança para o terminal rodoviário” disse Luiz Fernando durante sua fala no cerimonial de inauguração.

O Prefeito Joa também falou sobre a importância da segurança no terminal, mas lembrou que o local, apesar de pertencer ao Governo do Estado, merece a total atenção e respeito da prefeitura e que estará viabilizando, junto às Secretarias de Obras, Infraestrutura e Habitação, e a Secretaria de Transporte e Mobilidade, a revitalização do local.

“Temos que dar a mesma qualidade e conforto que estamos oferecendo na reforma do Terminal Municipal Hélio Soares aqui no Terminal Rodoviário Arsonval Macedo. A gente sabe que a população reclama e com toda a razão, eu visitei os banheiros e fiquei assustado, mas sabemos também que mesmo com as manutenções vem vândalos e destroem”, pontuou Joa.

O prefeito também falou sobre uma possível reforma por parte do município no Terminal Rodoviário Arsonval Macedo, que é gerenciado pela CODERTE — Companhia Desenvolvimento Rodoviário e Terminais.

“Sabemos também que os passageiros, taxistas e comerciantes do local, são frequentemente importunados e até mesmo ameaçados, e digo, não adianta as salas modernas com tudo do bom e do melhor, com os usuários clamando por segurança. Nós vamos mudar isso, não pode continuar do jeito que está e se o Estado do Rio demorar nessa reforma, vamos estudar a viabilidade junto a nossa equipe” finalizou Joa.