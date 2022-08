Prefeitura entregou novos equipamentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Associação Luz do Amanhecer - Reprodução

Publicado 20/08/2022 10:05

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, iniciou na última quinta-feira (18) a entrega de novos equipamentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Associação Luz do Amanhecer. O valor total dos materiais que serão entregues até o final do ano somam R$ 400 mil, sendo R$ 200 mil para cada instituição.

O recurso é proveniente de emenda parlamentar de 2019, que havia sido perdido devido ao atraso nos trâmites do processo. Já no início da atual gestão, o secretário Pedro Brasil foi a Brasília para tentar reverter a situação e conseguiu a prorrogação do prazo de vigência do processo. Com o esforço do governo municipal, parte dos equipamentos foi entregue nesta semana e o restante será entregue até o fim do ano.

A presidente da Associação Luz do Amanhecer, Rosimar de Oliveira Reis, agradeceu o empenho do governo: “Já tivemos emendas perdidas em outros anos e essa seria mais uma. Graças ao esforço da equipe do prefeito Joa, enfim esse recurso chegou até nós”.

Com 250 assistidos, a APAE recebeu nesta quinta-feira aparelhos de ar condicionado, home theater, máquinas de costura, mesas de escritório, armários, arquivos, longarinas, sofás, colchões, cadeira e secadores de cabelo. A Associação Luz do Amanhecer, que conta com 50 assistidos, recebeu notebooks, máquina de costura, armários e HD externos.