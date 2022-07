Alunos do projeto social de dança do CRAS viajaram na última sexta-feira (23) para Santa Catarina - Divulgação

Alunos do projeto social de dança do CRAS viajaram na última sexta-feira (23) para Santa CatarinaDivulgação

Publicado 25/07/2022 12:42

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, enviou na noite da última sexta-feira (23), alunos do projeto social de dança do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em parceria com duas escolas de danças. Os alunos selecionados para se apresentarem estarão levando com o orgulho o nome Três Rios para a 39º edição do Festival de Dança de Joinville, considerado o Maior Festival de Dança do Mundo.

O Prefeito Joa destacou a importância da prática da dança: “Esse projeto além de promover e contribuir para melhoria da qualidade de vida, abre portas para as nossas crianças e adolescentes, sem falar dos fatores que envolvem educação, crescimento intelectual e entretenimento”.

O Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil, falou da parceria com o Grupo de Dança Caique Bonforte e o Núcleo de Dança Adorart: “Três Rios, com parcerias como esta, segue se destacando no que se refere a políticas públicas de fomento à prática artística. Estes alunos que estão levando o nome de Três Rios, demonstram que projetos como esse, de fato contribuem para a transformação da realidade social”.