Perícia esteve no local do crime e reuniu dados para ajudar a Polícia Civil nas investigações - Reprodução

Perícia esteve no local do crime e reuniu dados para ajudar a Polícia Civil nas investigaçõesReprodução

Publicado 19/07/2022 08:49

Três Rios - Um homem de 24 anos foi assassinado a tiros na noite da última segunda-feira (18) na rua Major Vicente Guedes, no bairro Jardim Glória, em Três Rios. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha saído da prisão há dois dias e prometido vingança pela morte do irmão, assassinado em junho, no bairro Boa União.

Ainda de acordo com a PM, o jovem teria sido morto pelos mesmos suspeitos de matar seu irmão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o jovem já foi encontrado sem vida no local.

A perícia esteve no local do crime e reuniu dados para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado.