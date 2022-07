Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados da Prefeitura de Três Rios em reunião no auditório da UFRRJ - Divulgação

Publicado 17/07/2022 08:49

Três Rios - A Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados da Prefeitura de Três Rios realizou uma reunião no auditório da UFRRJ, na última semana, para ser a primeira na região Centro Sul Fluminense a instituir uma comissão de trabalho que irá acompanhar e gerir a LGPD da Administração Municipal.

O presidente da comissão, Oscar Castro, disse que o Prefeito Joa determinou total apoio e celeridade em todo processo de formação da equipe.

“Hoje iniciamos a abertura do processo, que irá contar com o apoio de todos os secretários e subsecretários Municipais, para que nessa primeira etapa seja realizada uma análise de todo cenário para que o comprimento da lei seja efetivado” explicou Castro.

Cabe demarcar que o compartilhamento de dados é quando pessoas disponibilizam seus dados para empresas, pessoas e organizações. Dessa forma, no que tange a Prefeitura, por meio da LGPD, a instituição vai proteger todas as informações compartilhadas com o poder público.

Através do site da Prefeitura de Três Rios ( tresrios.rj.gov.br ) pode ser acessado o portal LGPD, que vai explicar o que é a lei, além de contar com arquivos para download. Nela, qualquer cidadão vai poder ter acesso aos materiais, sem nenhum cadastro ou efetivação de login e senha.

Segundo Samuel Rodrigues, Subsecretário da Tecnologia e Informação e vice-presidente da comissão, já existe uma aba para que qualquer cidadão tenha acesso aos links úteis aos cursos disponíveis da Escola Nacional de Administração Pública sobre os conceitos da LGPD: “É um curso EAD gratuito, on-line, onde ensina de forma muito didática e simplificada os direitos e deveres em relação aos seus dados”.