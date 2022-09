Reunião ocorreu no auditório Jeanete Aguiar no Parque Municipal e contou com a presença - Divulgação

Publicado 05/09/2022 14:18

Três Rios - Na tarde da última quarta-feira (31), as Secretarias de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Saúde e Defesa Civil, Meio Ambiente e Obras, Infraestrutura e Habitação, se reuniram no grupo de trabalho criado para regularização de espaços públicos e áreas de proteção ambiental.

Essa foi a segunda reunião definindo as áreas e os projetos específicos a serem executados. O Secretário de Ordem Pública e Políticas de Segurança, Luiz Fernando Ferreira falou da importância dos espaços das áreas de proteção ambiental.

“O grupo de trabalho visa garantir o bem-estar social, a proteção desses espaços, além de garantir o nosso patrimônio de beleza natural trirriense, preservamos sua biodiversidade e com isso coibimos as invasões dessas áreas com projetos de revitalização”, disse Luiz Fernando.

A reunião ocorreu no auditório Jeanete Aguiar no Parque Municipal e contou com a presença do Secretário de Ordem Pública e Políticas de Segurança Luiz Fernando Ferreira Viana, Jânio Quadros (arquiteto); Paula Costa Guedes e Ivan dos Santos do setor de Fiscalização e Posturas; Monique Martins Carias representante da Secretaria de Obras; Cléucio Wander Coelho (Subsecretário Defesa Civil); Ericson Mesquita Galdino (Coordenador do Setor de Defesa Civil) e Ana Carla Pereira, representando a Secretaria de Ordem Pública e Política de Segurança.