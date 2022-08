Equipe de Três Rios é bicampeã da Copa Rio Sul de Futsal - Divulgação

Publicado 01/08/2022 12:51

Três Rios - A equipe de Três Rios chegou ao bicampeonato da Copa Rio Sul de Futsal após superar o Rio Claro, por 1 a 0, em Vassouras, no Ginásio Sombrão. David foi o autor do único gol da partida, que aconteceu no último sábado (30).



O placar de 1×0 foi bem administrado pelos jogadores até o apito final e o grito de bicampeão ecoou do Sombrão, e também em Três Rios, na praça São Sebastião. No “coração da cidade”, foi montada uma estrutura com shows e telão para que os trirrienses pudessem torcer para a equipe.

Além de conquistar o título do torneio de forma dominante, Três Rios também foi avassalador nas premiações.



Henrique Biaggi, comandante da equipe, foi eleito o melhor técnico da competição; Jonas ficou com o troféu de melhor goleiro e Tutu foi o destaque da 28ª edição da Copa Rio Sul. David, autor do gol que deu o bicampeonato a Três Rios, foi o “Craque do Aço”, prêmio entregue ao melhor jogador da partida.