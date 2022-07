Evento contou com a presença do Prefeito Joa - Divulgação

Publicado 30/07/2022 10:18

Três Rios - Na última quinta-feira (28), a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Três Rios, com suporte técnico do SENAR-RJ — Serviço Nacional de Aprendizagem Rural —, realizou a entrega de certificados dos cursos ministrados em Bemposta. A atividade ocorreu durante o evento em homenagem ao Dia do Agricultor, no auditório Jeanete Aguiar, no Parque Municipal (Horto) de Três Rios.

Foram entregues certificados de conclusão dos cursos de: proteção de nascentes, turismo rural, operação e manutenção de roçadeiras manuais, além de operação e manutenção de retroescavadeira.

Participaram da cerimônia o prefeito de Três Rios, Joa; o Secretário de Agricultura, José Schmitz Neto; Indústria e Comércio, Márcio Assis; Turismo e Cultura, João Luis Aguiar; Carolina Kamiyama e Jamaira Veras, do SIE (Serviço de Inspeção Estadual), e dos colaboradores do EMATER-RJ, Johnson Pitanga e Júnior Florenzano.

“Estamos comemorando o Dia Nacional do Agricultor com alegria no coração. Todos os cursos de capacitação profissional irão proporcionar melhores oportunidades para todos os formandos. Meus parabéns e tenham certeza que nossa equipe estará sempre trabalhando para levar a máxima do nosso governo, que é fazer mais e melhor”, disse o Prefeito Joa.