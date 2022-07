Vacinação contra a COVID-19 - Reprodução

Publicado 13/07/2022 15:18

Três Rios - A partir desta quarta-feira (13), os moradores de Três Rios com mais de 30 anos podem ser imunizados com o segundo reforço da vacina contra a COVID-19, no Setor de Imunização, do Posto de Saúde Central, das 9h às 15h.

Nas Unidades Básicas de Saúde, o horário e dias de vacinação devem ser confirmados na própria unidade ou através do endereço eletrônico: https://tresrios.rj.gov.br/minha-ubs/

Para o público com mais de 30 anos, a Secretaria de Saúde ainda vai disponibilizar um horário alternativo das 16 às 20h, nos dias 14 e 15 de julho, no Setor de Imunização. Com a ação, a secretaria espera imunizar um grande número de pessoas dessa faixa etária.

A vacina continua liberada para todos os públicos que ainda não receberam o imunizante. Para receber as doses é necessário apresentar o documento de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.