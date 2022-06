Autoridades estiveram presentes na inauguração da UBS Ponte das Garças - Divulgação

Publicado 29/06/2022 09:07

Três Rios - Nesta segunda-feira (27), a prefeitura de Três Rios entregou mais uma importante conquista à população. Trata-se da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ponte das Garças, que foi toda reformada em parceria das secretarias de Saúde, Defesa Civil, Obras e Habitação.

A cerimônia, que representou mais uma demonstração das adequações estruturais que têm transformado a saúde do município em referência num atendimento mais humanizado, universal e integral, contou com a presença do prefeito Joa, do vice-prefeito Professor Jacqueson, de secretários municipais, representantes do poder Legislativo e moradores do bairro, que se mostraram satisfeitos com o espaço.

Ao discorrer sobre a motivação da reforma da Unidade, a Secretária de Saúde Izabel Mendonça explicou as dificuldades e o empenho da Prefeitura para melhor atender a população do local.

“A equipe desta unidade vem há mais de 5 anos lutando com empenho e responsabilidade no atendimento da população. Por muito tempo esses profissionais tiveram que fazer o atendimento desses usuários a partir de uma unidade do Triângulo, pois a do Banguzinho estava sem condições de atender de forma digna esta população. Com essa nova unidade, totalmente reformada, vamos garantir um melhor atendimento aos moradores”.

Seguindo as declarações da secretária, o vice-prefeito Professor Jacqueson falou sobre a seriedade e as limitações que o atual governo enfrenta, mas destacou que, mesmo diante disso, tem entregue aquilo foi prometido a população:

“Mesmo com as dificuldades de recurso e pela limitação imposta pela pandemia, estamos levando obras e reformas às Unidades de Saúde e de Educação, além de reparos em vias públicas que nunca foram atendidas por administrações anteriores. Nosso ritmo de trabalho parece o de final de governo, em que existe aquela pressa em entregar o que não foi feito durante o mandato. Em um ano e seis meses estamos com um volume de obras e de inaugurações de final de mandato. Isso é a prova do trabalho que estamos realizando”, declarou o vice-prefeito.

Professor Jacqueson ainda destacou em seu discurso outros serviços prestados pela saúde do município nesse tempo de governo, como o Caminhão da Saúde, a vacinação contra a Covid-19, as residências terapêuticas e a Casa da Saúde da Mulher.

O prefeito Joa seguiu o mesmo perfil de observações efetuadas pelo Professor Jacqueson e salientou que a comunidade precisa saber que cada bairro da cidade está com as demandas identificadas e serão solucionadas de acordo com o cronograma de obras que visam atender cada local.

“Vamos atingir o que a população deseja em termos de melhoria nos bairros, com empenho e responsabilidade no que deve ser feito. Somos responsáveis por melhorar a vida da comunidade que acreditou em nós. Essa reinauguração da UBS Ponte das Garças é parte desse compromisso de oferecer o melhor. Outras oito unidades serão reformadas. Além disso, falo sempre com cada secretário que não adianta ter melhor estrutura e equipamento sem um atendimento que respeite a população. Todos que vêm a uma unidade pública devem ser tratados com respeito. Outra coisa: as Unidades devem ter os médicos necessários para que todos os serviços oferecidos sejam efetivamente ofertados à população”.

O presidente da Câmara de Vereadores, Erquinho Professor, parabenizou o prefeito Joa e toda sua equipe pelo bom trabalho que vem fazendo à frente do Executivo e destacou a importância de outro importante aparato que levará mais qualidade de vida à população trirriense.