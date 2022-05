Programação do primeiro dia da Semana do Meio Ambiente - Reprodução

Programação do primeiro dia da Semana do Meio AmbienteReprodução

Publicado 30/05/2022 16:45

Três Rios - Vai acontecer entre 3 a 5 de junho, em Três Rios, a Semana do Meio Ambiente. Dividida em pontos como o Parque Municipal e o Calçadão, o evento contará com uma série de atividades, como palestras de conscientização, dança, plantio de árvores, distribuição de mudas nativas, limpeza das margens do Rio Paraíba, artesanato, dança, praça de alimentação com food trucks e shows.

Os shows ficarão por conta de Felipe Matos, Zezão, Renato Estrada e Família, Alam Marque e Gabriel Silva (The Voice Brasil). Além disso, será realizado o Sarau “Coração Brasileiro”.

“Fizemos por determinação do prefeito Joa a reforma, ampliação e criação de novos espaços no Parque Municipal, como o Auditório para palestras e debates. Vamos agora finalizar o projeto de reforma e aproveitamento do outro parque. O Prefeito tem essa preocupação em oferecer à população espaços públicos em que o cidadão tenha mais contato com a natureza e possam assim usufruir com suas famílias momentos de lazer”, destacou o secretário de Meio Ambiente de Três Rios, Thiago Vila Verde.

O Prefeito Joa, por sua vez, comentou acerca da expectativa para o evento e de seu compromisso com a área: “É impossível pensar em desenvolvimento sem falar de uma área tão importante como o Meio Ambiente. Temos um forte compromisso na área e a expectativa quanto ao evento é a melhor possível”, disse.